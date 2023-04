Facundo Sava anuncia que Juan Patiño “está mejor” y evita dar más pistas

Tras la dolorosa goleada de 5-0 sufrida ante Libertad en la última fecha del Apertura, Cerro Porteño busca encarar de manera óptima el primer partido del Grupo C de la Copa Libertadores, ante Barcelona de Guayaquil, mañana miércoles a las 20:00 en La Nueva Olla.

Facundo Sava, entrenador del Ciclón, habló este martes en conferencia de prensa y se mostró optimista, aunque evitó dar pistas sobre el once del Ciclón, que tendrá que lidiar con la ausencia del mediocampista Wilder Viera.

“De local nos sentimos muy cómodos todos los partidos, todo lo que se vive acá con la gente es muy lindo. Estamos muy ilusionados con el partido de mañana, a los jugadores los siento bien. Charlando lo que pasó el otro día, pudimos expresar lo que sentimos y ver en qué cosas podíamos estar mejor”.

“El otro día fue un partido especial por todo lo que nos pasó. Por supuesto que siempre hay que mejorar en todos los aspectos. Para mí, cuando hay un tema, no es defensivo o ofensivo, para mí es una cuestión siempre de equipo”.

Sobre el defensor central y capitán, Juan Patiño, quien estaba en duda en la semana por un problema en la espalda y salió sustituído en el último partido, Sava expresó: “Vamos a ver, hoy estaba ya mejor. No puedo decir nada, a mí no me gusta dar ningún tipo de información antes que los jugadores la sepan”.

“No tenemos problema en cambiar el sistema”, añadió el ‘colorado’. “Tenemos que darle más seguridad a la parte defensiva, no hablo de los defensores, sino del equipo en general. Estar más concentrados en ese aspecto”, ahondó en la parte final.