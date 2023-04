Facundo Sava: “Contento porque es un triunfo que necesitamos”

Cerro Porteño volvió a ganar en el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo después del tropiezo contra Libertad (0-5). En el cierre de la primera rueda, el Ciclón derrotó a Tacuary por 1-0, un resultado corto y que no refleja la superioridad que estableció el conjunto de Facundo Sava durante todo el encuentro. En la conferencia, el DT analizó el triunfo.

“Estar concentrados al terminar el partido es un crecimiento porque estuvimos atentos, manejamos bien la pelota y los tiempos cuando fuimos para adelante. No pasábamos al ataque cuando no había necesidad porque con los que estaban arriba era suficiente. No quedamos expuestos, muchas cosas que hicieron que podamos mantener el cero en nuestro arco”, expresó el argentino.

Sava destacó la postura defensiva y la posesión de la pelota, que según el estratega, fue del 85%. “El equipo defensivamente estuvo bien, estuvo fuerte. Tuvimos ochenta y cinco por ciento de posesión de pelota por los datos que vimos recién. Entonces cuando tenés mucho la pelota es difícil que te puedan generar situaciones de gol. Así y todo tuvieron un par de llegadas”, mencionó.

“Tuvimos dieciséis situaciones de gol, doce muy claras, estuvimos contando recién, y tendríamos que haberlo definido antes para no sufrir tanto. Tenemos que seguir trabajando y mejorando para estar más certeros debajo del arco. Pero ellos también defendieron bien, debajo del arco bien. Lo buen es que generamos mucho, tuvimos el control de la pelota y del partido”, añadió.

Sava insistió en que el Azulgrana debía sentenciar mucho antes el marcador para evitar sufrir como en otros cotejos. “Me hubiese gustado terminarlo antes con otro gol porque el uno a cero es medio traicionero como nos pasó aquí contra Resistencia. Estaba ese fantasma hasta que no termine el partido. Contento porque era un triunfo que necesitábamos, finalizó.