Facundo Sava: “El que entra rinde bien y es una costumbre que tenemos”

Cerro Porteño superó a Guaireña en La Nueva Olla por la decimoquinta jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. El Ciclón sumó la victoria consecutiva y achicó la diferencia con Libertad, que ahora lidera con 3 puntos de ventaja, pero con un partido menos: este sábado, a las 17:00, recibe a Nacional en La Huerta. Daniel Rivas y Damián Bobadilla, los goles del 2-0.

En la conferencia, Facundo Sava apuntó más al momento del equipo que al análisis del triunfo. El DT destacó que en la rotación que aplica por la seguidilla de cotejos entre el certamen local y la Copa Libertadores, “el que entra rinde bien”. “Esto de que el que entra rinde bien es una costumbre que tenemos. Todo el plantel es muy competitivo”, empezó.

“Hay una competencia muy sana entre ellos, saben que ninguno puede relajarse un segundo porque el otro está entrenando muy bien y queriendo jugar y el que queda fuera del banco o está en el banco apoya al que juega. Es algo muy lindo que nos pasa. Es una virtud y es un síntoma de mucha madurez de estos jugadores porque tampoco es fácil”, comentó el entrenador.

“Yo estuve fuera del banco, he estado suplente, me han sacado algunos partidos y se lo que un jugador siente cuando le pasa todo eso. Y que ellos puedan sentir, que no son los más alegres, y no expresarlos y después venir acá a entrenar contentos, alegres, mejorar cada día, entrenar fuerte, no enojarse, es difícil. Es lo más difícil que tiene el jugador”, continuó Sava.

Facundo Sava y el ejemplo de Daniel Rivas

“Y estos jugadores tienen esa virtud, aún en el momento difícil de cada uno, mejoran. Pasó con Dani (Rivas), que la otra vez quedó fuera del banco y hoy jugó de titular, hace un gol y casi hace un otro. Y el Chico (Sergio Díaz), que hace mucho no jugaba y hoy entró y jugó muy bien. La dinámica del equipo hace que cada jugador que entre funcione”, reflexionó el estratega argentino.

El Azulgrana, que llegó a las 32 unidades en el campeonato, comienza a pensar en Bolívar, el próximo rival en la fase de grupos de la competencia continental. El miércoles, en Barrio Obrero, los dirigidos por Sava disputarán la tercera fecha. El técnico tendrá a disposición a Juan Patiño y a Wilder Viera, quienes están recuperados de sus respectivas lesiones.