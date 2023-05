El nuevo objetivo de Cerro Porteño: la Copa Sudamericana

Cerro Porteño perdió 3-0 con el Palmeiras y comienza a decir adiós a la Copa Libertadores. Pero a pesar de quedar casi eliminado de la posibilidad de disputar los octavos de final, el Ciclón aún tiene la oportunidad de disputar otro certamen internacional por el resto del año: la Copa Sudamericana. A dos fechas para el cierre del Grupo C, el Azulgrana está con vida para pelear por el cupo.

En la conferencia posterior a la derrota contra el Alviverde de Gustavo Gómez, el técnico Facundo Sava ya apuntó al segundo torneo más importante del continente. “Todavía nos queda un objetivo que es clasificar a otra copa. Tenemos dos partidos que son determinantes”, señaló el argentino sobre los partidos contra Bolívar en La Paz y Barcelona en Guayaquil.

Sava mencionó que lograron uno de los tres objetivos originales que tenían en el semestre. “El primer objetivo era clasificar a la Copa Libertadores y lo logramos. No era fácil porque teníamos Fortaleza. En el semestre el primer objetivo era ese. Después era clasificar a octavos y no lo pudimos hacer y el otro era ser campeón del Apertura y no lo pudimos hacer”, expresó.

El conjunto de Barrio Obrero tendrá dos cotejos locales antes de viajar a Bolivia: el primero será ante Nacional, el domingo a las 18:30, y el segundo contra Libertad, el ganador de la competencia con 10 puntos de diferencia cuando restan 9 por disputar. “Ahora tenemos un partido por el campeonato, necesitamos ganar, después vendrá Libertad y luego veremos Bolívar”, terminó el DT.