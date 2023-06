Federico Carrizo: “en este torneo recibimos muchos palos del arbitraje”

El jugador de Cerro Porteño, Federico Carrizo, no se guardó nada y criticó fuertemente al arbitraje en el duelo de esta mañana ante Tacuary, por el supuesto doble toque en el penal de Ronal Domínguez. “Hay cosas que no se ven porque no quieren”, expresó el argentino.