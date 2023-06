Facundo Sava: el reclamo al arbitraje y las proyecciones para el segundo semestre

“Yo tenía dudas cuando lo vi en directo, pero es muy claro que cambia de dirección a la pelota en el segundo toque. En televisión es alevoso, imposible que cobren ese gol. No lo había visto antes. Acá le cambió dirección a la pelota, iba cruzada y con el otro pie le cambia la dirección”, expresó Facundo Sava, en conferencia de prensa, sobre el penal de Ronal Domínguez y el doble toque que se reclamó al momento de la ejecución.

Lea más: Tacuary vs. Cerro Porteño: el subcampeón cierra su campaña con un polémico empate

Conclusiones del primer semestre

“Los tres primeros meses habían sido buenos, a partir del partido con el Bolívar nos costó todo mucho”, señaló el argentino. “El esfuerzo que hicieron estos jugadores es de destacar. La entrega fue total y me siento orgulloso. Yo creo que teniendo un día más de descanso en los partidos, como será en el otro semestre, vamos a estar mucho mejor”, añadió.

“Nos costó en la zona defensiva, jugamos 15 partidos con Piris (Da Motta), que no es defensor. Adelante no teníamos problemas, en el medio nos costó y atrás nos costó más porque no tenemos variantes”.

“Después de ese partido (contra Barcelona por la última fecha de la Libertadores) tomaremos las decisiones. Todavía no hay nada definido. Ahora a prepararlo bien e ir a Ecuador con todas las ganas”, aseveró, al ser consultado sobre las salidas e incorporaciones que tendrá el Ciclón en el segundo semestre.

Críticas hacia el reglamento del Sub 18

“Puede ser perjudicial para un chico de 18 años”, comenzó diciendo Sava sobre el reglamento de los 800 minutos que deberá completar un jugador Sub 18 en el Torneo Clausura. “En Reserva solamente tenemos un Sub 18. Va a ser difícil, hay que traer más chicos de 18 años con nosotros, pero no siento que estén preparados para jugar en primera”, sentenció.