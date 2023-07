Así fue la última conferencia de Facundo Sava en Cerro Porteño

Cerro Porteño destituyó a Facundo Sava después de la caída 3-1 con Guaireña en el arranque del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El club confirmó la salida del DT poco después de la breve conferencia que dio el argentino, que solo respondió una pregunta y habló con todo de despedida, anticipando que conversaría con la dirigencia.

Sava fue consultado sobre lo que pasó con relación al rendimiento y qué vendría para el equipo. El estratega comenzó analizando el juego y posteriormente empezó a agradecer a los hinchas, jugadores, directivos y los medios de prensa. El argentino condujo un total de 30 partidos entre los certámenes locales (20 juegos) y la Copa Libertadores (10).

Las últimas palabras de Facundo Sava en Cerro Porteño

“No tuvimos un partido como esperábamos. Y no es un día de los mejores, en lo animico, por lo menos mío, para estar acá. Es una obligación que esté acá, dar la cara siempre. Lo único que diré es, primero pedirle disculpas a la gente, porque siempre me alentó, siempre me apoyó. Y cómo sigue, hablaré con los dirigentes y ver que piensan”, señaló.

“Yo siempre digo que voy a querer lo mejor para el club porque me trataron todos bien acá desde que llegué. En la vida he perdido mucho, no solo en el fútbol, y siempre me he levantado. Soy de pelearla siempre, pero quiero saber que sienten los dirigentes y que es lo mejor para el club. Buenos noches, gracias”, finalizó el estratega para inmediatamente abandonar la sala.