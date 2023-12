Cerro Porteño jugaría amistoso con San Lorenzo si es que...

San Lorenzo de Almagro está a puertas de nuevas elecciones y uno de los candidatos a presidente es Marcelo Moretti. El lunes, en el Equipo Desafío Radio, el argentino señaló que el Cuervo jugaría un amistoso con Cerro Porteño en la ciudad de Encarnación. La posibilidad está hablada con el entrenador Rubén Darío Insúa, quien levantó el pulgar para el encuentro.

“Para este verano, para el verano que tenemos en Montevideo, hay tres amistosos que ya están pagos y también hemos conseguido un amistoso en Encarnación, en Paraguay, cruzando Posadas, y jugaremos con Cerro Porteño. Le dije a Insua eso y me dijo que no hay problema”, reveló Moretti al programa partidario, emitido por AM 650 Radio Belgrano y Youtube.

Cerro Porteño realizará la pretemporada en el país

Luego de confirmar al argentino Víctor Bernay como técnico para la temporada 2024, finalmente Cerro Porteño realizará la pretemporada en el país, pero no descarta jugar partidos amistosos en el extranjero. Las tareas comenzarán en La Nueva Olla, en la ciudad de Asunción, después de las fiestas de Navidad, con una pausa para que los jugadores celebren el Año Nuevo.

