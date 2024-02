Víctor Bernay y el motivo de la ausencia de Federico Carrizo

Cerro Porteño volvió a sufrir un cambio en el once titular, esta vez, por ausencia de Federico Carrizo. El argentino fue desafectado contra General Caballero de Juan León Mallorquín a causa de intensos dolores en la zona del estómago, motivo por el cual el futbolista ni siquiera pudo entrenar. A pesar de recibir medicación, la molestia continuó.

Posterior al empate 2-2 con el Rojo de Ka’arendy, el entrenador Víctor Bernay mencionó que “esperamos hasta último momento” a Carrizo. “Carrizo hace tres días tuvo una dolencia en la zona de los riñones que no le permitía entrenar. Se acentuó y se trasladó hacia la zona del estómago”, explicó el argentino en la conferencia de prensa.

“El cuerpo médico está haciendo estudios pertinentes para detectar cuales son sus dolencias. Pero el dolor es tan grande que hasta le impide entrenar. Esperamos hasta último momento haber si le pasaba con medicación, pero no le ha pasado. No vino al viaje porque no está en condiciones de entrenar y menos de jugar”, agregó Bernay.

Fernando Fernández, el reemplazante

A una semana de enfrentar a Libertad, el puntero del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo, Federico Carrizo es duda en Cerro Porteño. En el Ka’arendy, el DT apostó por Fernando Fernández, quien acompañó a Diego Churín, pero jugando como mediapunta. El atacante tuvo un par de situaciones clara de gol que no pudo convertir.

