Ignacio Aliseda: “Perdí un poco la pasión por el fútbol, pero apenas llegue acá...”

Ignacio Aliseda es el protagonista principal del superclásico. El atacante fue llamado por Diego Martínez en el tanto de penal de Federico Carrizo, quien definió al estilo “Panenka”; e ingresó después de la atajada de Alexis Martin Arias a la pena máxima de Iván Leguizamón. En menos de media hora, cambió la historia: empate de cabeza a los 78′ y 3-2 con un derechazo a los 88′.

Lea más: Ignacio Aliseda y el “gordito”: “Es un poco de mi físico”

Aliseda, el “gordito” según Luis Pettengill, ex presidente del Ciclón, fue uno de los seis refuerzos del Azulgrana para la segunda parte de la temporada. Y en cuatro presentaciones desde el debut en el 0-0 con Sportivo Luqueño, el delantero suma 3 goles, todos clave: el tercero vs. 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en La Nueva Olla y el doblete frente a Olimpia en el Antonio Aranda.

Ignacio Aliseda: “Perdí un poco la pasión por el fútbol”

Antes de arribar a Barrio Obrero, el futbolista de 25 años pasó por el Chicago Fire de la Major League Soccer y el Lugano de Suiza, donde “perdí un poco la pasión por el fútbol”. “La semana lo viví un poco especial, desde chico uno sueño ver estos partidos, jugarlos. Y jugar así y hacer dos goles, muy contento”, expresó el canterano de Defensa y Justicia a Tigo Sports.

Ignacio Aliseda dejó Argentina con tan solo 19 años y desde 2020 ha jugado fuera de Sudamérica hasta el fichaje por Cerro Porteño. “Estoy pensando en todo. Cuando me fui perdí un poco la pasión por el fútbol, pero apenas llegué acá la gente me mostró que el fútbol se vive diferente a otros países”, reveló el ofensivo, que suma 74 minutos con la casaca azulgrana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Cómo quedó el historial tras la remontada y triunfo de Cerro?

“Me fui siendo muy chico, me fui a los diecinueve de Argentina a Estados Unidos y después a Suiza. No quiero sonar mal ni nada, pero no se vive como se vive acá en Sudamérica y uno va perdiendo eso. También quería venir acá por el desafío”, finalizó Aliseda a la transmisión televisiva luego de celebrar con el resto del plantel y la gente el triunfo ante el Rey de Copas.