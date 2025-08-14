Cerro Porteño y el primer duelo de los octavos de la Copa Libertadores 2025

Cerro Porteño arranca hoy la última recta a la soñada conquista de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón disputa los octavos de final y recibe a Estudiantes de La Plata: empieza a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Piero Maza y VAR de Piero Carvajal. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

El Azulgrana, segundo del Grupo G por detrás del Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa, arranca la serie en La Nueva Olla de Asunción. Los dirigidos por Diego Martínez, líderes del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo, tienen como objetivo lograr una ventaja en el primer duelo para buscar la clasificación en una semana en el estadio UNO de La Plata.

Diego Martínez y los cambios en Cerro Porteño

Martínez perdió a tres titulares y estuvo obligado a realizar cambios en la formación: sin Gustavo Velázquez y Gastón Giménez, desgarrados; ni Robert Piris da Motta, suspendido, el técnico argentino alinea a Lucas Quintana, Jorge Morel y Wilder Viera. Pero además, realiza otras variantes: sorprende con Rodrigo Gómez en el lateral derecho e Ignacio Aliseda en el ataque.

La formación de Cerro Porteño vs. Estudiantes en la Copa Libertadores 2025

Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Blas Riveros; Fabricio Domínguez Huertas, Jorge Morel, Wilder Viera, Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Jontahan Torres.

La formación de Estudiantes vs. Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2025

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondaraín, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwin Cetré.