La formación de Cerro Porteño para enfrentar a Estudiantes

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes de La Plata por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El técnico Diego Martínez tiene definido el equipo: hay cambios obligados y una sorpresa.

Por Darío Ibarra
13 de agosto de 2025 - 09:50
El argentino Diego Martínez, entrenador de Cerro Porteño, reacciona en un partido frente a Bolívar por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Juan Pablo Pino

Cerro Porteño disputa hoy la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón enfrenta a Estudiantes de La Plata en La Nueva Olla de Asunción: empieza a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Piero Maza y VAR de Rodrigo Carvajal (chilenos). Aunque no confirmó en la conferencia del martes, Diego Martínez tiene definido el equipo: hay cambios.

Martínez estuvo obligado a modificar la alineación de gala por las lesiones musculares (desgarros) de Gustavo Velázquez (vs. Nacional) y Gastón Giménez (vs. Olimpia) y la suspensión por acumulación de amarillas de Robert Piris da Motta. Pero además, el técnico argentino también cambia por decisión táctica: sorpresa en el lateral derecho e Ignacio Aliseda de titular.

El argentino Diego Martínez, entrenador de Cerro Porteño, en el partido frente a Sporting Cristal por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.


En reemplazo de Velázquez, Giménez y Piris da Motta arrancan Lucas Quintana, Jorge Morel y Wilder Viera respectivamente. Por su lado, el ingreso del joven Rodrigo Gómez, quien registra 7 partidos en Primera División, es por Cecilio Domínguez (variante que adelanta a Fabricio Domínguez Huertas al mediocampo), mientras que la presencia de Aliseda es por Sergio Araújo.

La formación de Cerro Porteño vs. Estudiantes en la Copa Libertadores 2025

Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Blas Riveros; Fabricio Domínguez Huertas, Jorge Morel, Wilder Viera, Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Jontahan Torres.

