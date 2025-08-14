La formación de Cerro Porteño para enfrentar a Estudiantes

Cerro Porteño disputa hoy la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón enfrenta a Estudiantes de La Plata en La Nueva Olla de Asunción: empieza a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Piero Maza y VAR de Rodrigo Carvajal (chilenos). Aunque no confirmó en la conferencia del martes, Diego Martínez tiene definido el equipo: hay cambios.

Martínez estuvo obligado a modificar la alineación de gala por las lesiones musculares (desgarros) de Gustavo Velázquez (vs. Nacional) y Gastón Giménez (vs. Olimpia) y la suspensión por acumulación de amarillas de Robert Piris da Motta. Pero además, el técnico argentino también cambia por decisión táctica: sorpresa en el lateral derecho e Ignacio Aliseda de titular.

En reemplazo de Velázquez, Giménez y Piris da Motta arrancan Lucas Quintana, Jorge Morel y Wilder Viera respectivamente. Por su lado, el ingreso del joven Rodrigo Gómez, quien registra 7 partidos en Primera División, es por Cecilio Domínguez (variante que adelanta a Fabricio Domínguez Huertas al mediocampo), mientras que la presencia de Aliseda es por Sergio Araújo.

La formación de Cerro Porteño vs. Estudiantes en la Copa Libertadores 2025

Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Blas Riveros; Fabricio Domínguez Huertas, Jorge Morel, Wilder Viera, Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Jontahan Torres.

