Guaraní busca asumir el liderato del torneo. El equipo de Víctor Bernay, ex entrenador de Cerro Porteño, llega al partido con 16 puntos y una racha de cuatro victorias consecutivas. En sus últimas dos presentaciones, el “Aborigen” ha marcado 8 goles: 4-1 contra Sportivo Ameliano y 4-0 contra Olimpia. Una victoria lo colocaría en la cima de la tabla.

Cerro Porteño, por su parte, intentará recuperar el rumbo ganador después de un empate sin goles con Nacional. El equipo dirigido por Diego Martínez es el líder del torneo con 17 puntos y se mantiene invicto con 5 victorias y 2 empates. El “Ciclón” también está preparándose para la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Guaraní vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

La formación de Guaraní para enfrentar hoy a Cerro Porteño

Guaraní enfrenta hoy a Cerro Porteño en un clásico con la punta del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en juego. Vïctor Bernay está obligado a realizar cambios por el regreso de un titular y las ausencia del capitán y uno de los goleadores frente a Olimpia.

La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Guaraní

Cerro Porteño enfrenta hoy a Guaraní en un clásico por la punta del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Tres días después de la derrota 1-0 frente a Estudiantes por la Copa Libertadores 2025 y a cuatro de la revancha en La Plata, el técnico Diego Martínez mantiene la rotación en el equipo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A qué hora juega Guaraní vs. Cerro y dónde ver hoy en vivo

Guaraní y Cerro Porteño disputan hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Guaraní vs. Cerro Porteño, un clásico con la punta en juego

Guaraní y Cerro Porteño disputan hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Aborigen y el Ciclón juega en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción: el partido comienza a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Blas Romero.