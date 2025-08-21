Cerro Porteño: Alexis Fariña va a la MLS

Sin muchas posibilidades en el Cerro Porteño del técnico argentino Diego Hernán Martínez, Alexis Fariña, de 20 años y con tres temporadas en la Primera de Ciclón, tendrán su experiencia internacional en Estados Unidos, específicamente en el Minnesota United.
Fariña totaliza 48 partidos y tres goles con la casaca azulgrana en Primera, incluyendo torneos locales y Copa Libertadores.
Su juventud le permitirá un crecimiento en el exterior para dar un salto mayor en su carrera.
Minnesota United es un club fundado el 5 de febrero de 2010, con sede en Minneapolis-Saint Paul y en el que militó el aregüeño Luis “Totín” Amarilla, actual integrante del plantel de Cerro Porteño.