Cerro Porteño: Trago amargo internacional

Gran parte de la responsabilidad del nuevo fracaso de Cerro Porteño en la Copa Libertadores la tiene Diego Hernán Martínez, con el planteamiento mezquino del primer partido, disputado en la Nueva Olla, con derrota por 1-0.

La revancha, registrada el miércoles en La Plata, finalizó sin goles y marcó la despedida azulgrana.

El medio del dolor de la afición por haber quedado al margen contra un adversario absolutamente “terrenal”, que estaba al alcance, el técnico empezó a ensalzar al plantel del Estudiantes, en vez de reconocer que por su actitud temerosa el Ciclón no afrontó de la manera debida el inicio de la serie en Barrio Obrero.

La invicta campaña del Clausura sostiene al entrenador argentino, que llegó a 42 partidos, con 23 victorias, 10 igualdades y 9 caídas.

Una de las características del cerrista es la capacidad para absorber los golpes, con mente positiva.

Con el roaming desactivado, el plantel tiene la misión de defender la punta del segundo certamen liguero de la temporada para ganarlo después de cuatro años.

El choque del domingo contra Trinidense, a desarrollarse en la “capital del sentimiento”, a las 18:30, es trascendental para la sacudida.

Aparte de la deuda por la falta de conquistas internacionales, Cerro Porteño también está en falta con su gente a nivel local, específicamente en la Copa Paraguay.

En la séptima edición del torneo de integración, el elenco de “la mitad más uno” se estrenará el próximo miércoles 27 contra Pastoreo FC, en juego a desarrollarse en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30.