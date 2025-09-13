La formación de Cerro Porteño para medir a General Caballero

Cerro Porteño disputa hoy un partido muy importante en el inicio de la segunda y decisiva rueda del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón enfrenta a General Caballero en el Ka’arendy un día después de la derrota del líder Guaraní. Por lo tanto, el Azulgrana está obligado a ganar para descontar la diferencia y el miércoles poder recuperar la cima.

A pesar de no jugar la fecha anterior, reprogramado el cotejo ante Atlético Tembetary por la convocatoria de 3 jugadores a la selección de Paraguay, Diego Martínez no pudo recuperar a los lesionados y hasta perdió a otro titular por una molestia muscular. La buena noticia es que los albirrojos Gustavo Velázquez y Blas Riveros están bien y arrancan en el once.

Por estas razones, el DT realiza cambios con relación al equipo que empató 1-1 con Libertad en La Huerta el 31 de agosto. Y una de las bajas que sufrió el entrenador durante la pausa es Ignacio Aliseda, quien quedó descartado del encuentro, al igual que Robert Piris da Motta y Juan Manuel Iturbe, quienes continúan en proceso de recuperación de sus respectivas dolencias físicas.

Amín Cristaldo debuta en Cerro Porteño

En lugar de Aliseda, Martínez apuesta por el joven Amín Cristaldo, quien debuta en el conjunto de Barrio Obrero. Nacido San Juan Nepomuceno y con pasado en Guaireña, el futbolista de 18 años cumple con el reglamento en la alineación. Además, la otra variante es Gastón Giménez por Lucas Quintana, movimiento que retrocede a Matías Pérez nuevamente a la zaga central.

La formación de Cerro Porteño vs. General Caballero en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Amín Cristaldo, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Luis Amarilla y Jonatan Torres.