Cerro Porteño: Cuándo, dónde y ante qué rival juega la fecha 13

Cerro Porteño empató 1-1con Atlético Tembetary en la regularización de la undécima fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El resultado sentenció el ciclo de Diego Martínez, quien fue destituido. En la próxima ronda, el Ciclón juega con técnico nuevo o el interinato de Jorge Achucarro.

Por ABC Color
18 de septiembre de 2025 - 07:06
Jonatan Torres, jugador de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la regularización de la fecha 11 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero

Cerro Porteño igualó con Atlético Tembetary en la regularización de la fecha 11 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El 1-1, que arrastró a cuatro los partidos sin ganar en el campeonato, sentenció al era de Diego Martínez, quien fue destituido del cargo. Por lo tanto, en la próxima fecha, el Ciclón juega con nuevo entrenador o Jorge Achucarro de interino.

El Azulgrana, tercero con 22 puntos (mismo puntaje que el segundo Nacional) y a 3 unidades del líder Guaraní, disputará la siguiente ronda nuevamente en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción: el rival será el Sportivo Ameliano, que lucha por una clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El partido será el sábado 20 de setiembre, a las 19:00, hora de Paraguay.

