Jorge Achucarro horas antes del anuncio: “Soy soldado de Cerro”

Jorge Achucarro es el técnico interino de Cerro Porteño a la espera del sucesor de Diego Martínez, quien fue destituido del cargo luego del empate 1-1 con el último de la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El ex jugador azulgrana, que ya dirigió al Ciclón por un partido en 2024, dirige el entrenamiento de hoy a las 10:00 en la Ollita.

Pero antes de la comunicación oficial realizada por el club este jueves a las 01:44 de la madrugada, Achucarro conversó con los medios al finalizar el duelo en Barrio Obrero. En medio de los pedidos de los hinchas para asumir como entrenador, el actual DT de la Juvenil contó que asistió al estadio para “verle a Cerro” porque “antes de ser entrenador soy hincha fanático de Cerro”.

Jorge Achucarro: “Yo estoy en la juvenil”

En ese momento, poco después de las 21:00, Achucarro mencionó que no recibió ningún llamado de la comisión directiva, que encabezada por el presidente Juan José Zapag mantuvo una extensa reunión en La Nueva Olla. “No, no, nada. Estoy en la juvenil, estamos peleando por la Copa Oro. El sábado le ganamos cinco a uno Olimpia y se disfruta bastante”, mencionó.

Jorge Achucarro: “Soy soldado de Cerro”

Jorge Achucarro, quien también trabajó como asistente de Víctor Bernay al frente del plantel principal, no escondió el deseo de conducir a Cerro Porteño y habló del reconocimiento de los aficionados. “La verdad que sí, me pone muy contento, es una satisfacción enorme. Yo soy un soldado de Cerro”, finalizó el profesional de 43 años a ABC Cardinal 730 AM.

