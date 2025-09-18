Vídeo: La nula reacción de los jugadores de Cerro en el gol...

Cerro Porteño

Cerro Porteño empató 1-1 con Atlético Tembetary y desaprovechó la oportunidad de retornar al segundo puesto de la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón comenzó perdiendo con el tanto de Pablo Adorno en una insólita jugada de penal.

18 de septiembre de 2025 - 13:23

Cerro Porteño empató 1-1 con Atlético Tembetary por la fecha 11 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón desaprovechó la oportunidad de regresar al segundo lugar y continúa tercero, pero a 3 puntos de Guaraní. La noche que sentenció el ciclo de Diego Martínez comenzó con el gol de un ex azulgrana, Pablo Adorno.

Pero la ley del ex no es todo y ni siquiera el punto principal de la jugada. Por un mal pase de Cecilio Domínguez, Bruno Valdez cometió un penal que originó el tanto. Paul Charpentier remató, y Alexis Martín Arias desvió, pero el balón pegó en el travesaño y quedó en el área. El delantero buscó el rebote y estrelló el balón nuevamente contra el horizontal.

Los jugadores de Atlético Tembetary celebran un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
La pelota continuó en la zona del arquero y fue otra vez un futbolista del Rojiverde el que llegó primero: cabezazo de Adorno hacia el ángulo inferior derecho y gol. En dos ocasiones, ningún jugador azulgrana pudo rechazar, mientras Arias, quien ya había logrado evitar la anotación de Charpentier desde los doce pasos, iba de palo a palo intentando defender.

