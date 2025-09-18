Vídeo: La nula reacción de los jugadores de Cerro en el gol...

Cerro Porteño empató 1-1 con Atlético Tembetary por la fecha 11 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón desaprovechó la oportunidad de regresar al segundo lugar y continúa tercero, pero a 3 puntos de Guaraní. La noche que sentenció el ciclo de Diego Martínez comenzó con el gol de un ex azulgrana, Pablo Adorno.

Lea más: Oficial: Cerro Porteño destituyó al técnico Diego Martínez

Pero la ley del ex no es todo y ni siquiera el punto principal de la jugada. Por un mal pase de Cecilio Domínguez, Bruno Valdez cometió un penal que originó el tanto. Paul Charpentier remató, y Alexis Martín Arias desvió, pero el balón pegó en el travesaño y quedó en el área. El delantero buscó el rebote y estrelló el balón nuevamente contra el horizontal.

La pelota continuó en la zona del arquero y fue otra vez un futbolista del Rojiverde el que llegó primero: cabezazo de Adorno hacia el ángulo inferior derecho y gol. En dos ocasiones, ningún jugador azulgrana pudo rechazar, mientras Arias, quien ya había logrado evitar la anotación de Charpentier desde los doce pasos, iba de palo a palo intentando defender.

La nula reacción de los jugadores de Cerro