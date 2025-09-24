Alerta Cerro Porteño: cambio de fecha para el partido de la Copa Paraguay

Cerro Porteño enfrentará a Sol de América en los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. La llave, a eliminación directa, fue programada originalmente para el martes 30 de setiembre, pero finalmente cambió de fecha. La Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció la modificación del día del partido entre el Ciclón y el Danzarín.

El Azulgrana, que espera por la llegada de Jorge Bava, reemplazante de Diego Martínez, y los Azules disputarán el último cotejo de la serie de los 16 mejores del certamen nacional: será el martes 7 de octubre, a las 19:00, en el Luis Salinas de Itauguá. El vencedor medirá a Sportivo Ameliano o General Caballero, que juegan hoy a las 16:30 en el Parque del Guairá de Villarrica.

Jorge Bava, más días de trabajo con el cambio

El retraso del encuentro permitirá a Jorge Bava contar con más días de trabajo, dejando en claro que el campeonato también es una prioridad para los de Barrio Obrero. El entrenador uruguayo dirige hoy por última vez a Independiente Santa Fe, que visita a las 20:00, hora de Paraguay, a Independiente Medellín por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025.