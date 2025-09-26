Alerta Cerro: Gastón Giménez resintió una lesión y es baja contra Luqueño

Malas noticias para Jorge Achucarro y también, Jorge Bava en Cerro Porteño. En la víspera del partido contra Sportivo Luqueño por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, el entrenador interino y el técnico oficial sufren la baja de uno de los titulares: Gastón Giménez. El futbolista de 34 años resintió una dolencia física y está descartado.

Lea más: Jorge Bava y la llegada a Cerro Porteño: “Estoy muy contento”

El Cardinal Deportivo anunció hoy que Giménez volvió a padecer una lesión muscular. Por este motivo, el mediocampista está fuera del juego ante el Auriazul en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. En la última movilización, este viernes por la tarde-noche, Achucarro define al reemplazante del ex jugador de la selección paraguaya: Wilder Viera o Fabrizio Peralta.

Jorge Achucarro repite 10 de 11 en el equipo

Jorge Achucarro tenía planificado repetir el mismo equipo que superó 2-0 a Sportivo Ameliano en La Nueva Olla. La baja de Gastón Giménez obliga al DT interino a cambiar en el medio. Con Wilder Viera o Fabrizio Peralta como única novedad en la formación, el resto es el mismo que triunfó en la fecha pasada contra la V Azulada para quedar a 3 puntos del líder Guaraní.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Richard Páez, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Jonatan Torres y Luis Amarilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy