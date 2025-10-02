Juan José Zapag y las deudas: “El club no está hipotecado”

Juan José Zapag anunció el final de la carrera directiva en Cerro Porteño. El empresario no solo dejará la presidencia sino que también, la dirigencia en sí. El actual titular del Ciclón manifestó que no presentará ningún candidato y aseguró que no habrá oficialismo para las elecciones del diciembre, cuando culmina el mandato de la actual comisión.

Lea más: Juan José Zapag: "No voy a presentar ningún candidato"

Luego de la comunicación, Zapag habló de las deudas de la institución, pero dejó en claro que el club “no está hipotecado”. “No es el mismo club que recibí el que voy a dejar. Es mucho más valioso, mucho más grande y genuinamente dueño de todo su destino. Este club no está hipotecado, no hay un lote que esté en garantía. Ese es el orgullo máximo que tengo”, aseguró.

“Quien venga debe pagar las cuentas del club”

J.J. advirtió que el sucesor “debe pagar las cuentas del club”, entre las que figuran unos US$ 15.000.000 con el actual presidente. “Quien venga debe pagar las cuentas del club. Son garantías mías, pero son deudas del club. El que no es capaz de administrar el club no puede estar en el club”, avisó en charla con los medios en la cena aniversario de los 113 años.

“Yo laburé mucho para pagar muchas cosas”

“Hay compromisos bancarios y que laburen para pagar. Yo laburé mucho para pagar muchas cosas acá así que los que vengan nos honren y que deportivamente se destaquen mejor”, finalizó Zapag, quien además de los cuatro títulos que ganó, deja como legado el La Nueva Olla, el Parque Azulgrana y la construcción del Polideportivo en el predio del estadio.

