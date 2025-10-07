La formación de Cerro Porteño para medir hoy a Sol de América

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sol de América por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Ciclón está en la pelea por el título del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, pero también tiene decidido conquistar el certamen nacional y cerrar la temporada con los últimos tres títulos: en caso de un doblete, será campeón de la Supercopa Paraguay.

Por esta razón, Jorge Bava apuesta por la mejor alineación posible. El DT, que debutó con triunfo 2-0 sobre Recoleta FC por la fecha 15, realiza ocho cambios en el equipo, pero mantiene un once experimentado. Para enfrentar al Danzarín, el uruguayo prescinde de los dos laterales titulares: Fabricio Domínguez Huertas y Blas Riveros, quienes ni fueron convocados.

Cerro Porteño: Más bajas y los cambios

En la nómina, más reducida con respecto a los encuentros de Liga, tampoco están Gustavo Velázquez, Jorge Morel ni Gastón Giménez: el defensor fue convocado junto a Roberto Jr. Fernández por la selección de Paraguay para la gira asiática de la Fecha FIFA de octubre, mientras que los mediocampistas descansan al igual que los dos defensores.

En lugar de Huertas y Riveros arrancan Rodrigo Gómez y Carlos Zárate respectivamente, mientras que Bruno Valdez sustituye a Velázquez en la zaga central. Por su lado, Robert Piris da Motta y Wilder Viera reemplazan a Morel y Giménez. Además, Federico Carrizo entra en lugar de Carlos Franco; Ignacio Aliseda por Cecilio Domínguez y Sergio Araújo por Luis Amarilla.

La formación de Cerro Porteño vs. Sol de América en la Copa Paraguay

Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Matías Pérez, Bruno Valdez, Carlos Zárate; Federico Carrizo, Robert Piris Da Motta, Wilder Viera, Ignacio Aliseda; Sergio Araujo y Jonatan Torres.