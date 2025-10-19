La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Olimpia

Cerro Porteño disputa hoy un superclásico clave en la pelea por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón recibe a Olimpia con la obligación de ganar para reducir la desventaja de puntos con Guaraní y volver a depender de sí para conquistar el título de campeón. El partido más importante del país comienza a las 17:30 en La Nueva Olla de Asunción.

Luego del último entrenamiento, el sábado por la tarde noche, el entrenador Jorge Bava definió la formación para enfrentar al tradicional rival, que extiende una racha invicta de 8 encuentros 84 victorias y 4 empates) sin perder en el General Pablo Rojas. El técnico uruguayo recupera piezas y realiza cambios en todas las líneas con relación al empate sin goles ante 2 de Mayo en la ronda 16.

Entre los retornos están Gustavo Velázquez, Jorge Morel y Cecilio Domínguez: el defensor volvió intacto de la gira asiática de la selección de Paraguay (no jugó ni frente a Japón ni Corea del Sur); el mediocampista superó una molestia muscular, mientras que el delantero cumplió el cotejo de suspensión por una acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Los cambios de Jorge Bava en la alineación

Velázquez ingresa por Édgar Paéz, Morel entra por Robert Piris da Motta y Domínguez sustituye a Ignacio Aliseda. Con la variante en la zaga, manteniendo a Bruno Valdez como primer central, Fabricio Domínguez asciende al medio. La cuarta y última es la vuelta a la titularidad de Juan Manuel Iturbe, quien regresó en Pedro Juan Caballero, por Jonatan Torres.

La formación de Cerro Porteño vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Bruno Valdez, Matías Pérez, Blas Riveros; Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Luis Amarilla.