“Nos falta un poco de suerte”: Jorge Morel y por qué Cerro Porteño no gana en La Nueva Olla repleta

No ganar en La Nueva Olla repleta es un problema que Cerro Porteño arrastra hace tiempo. Esta vez, 1-1 con Olimpia en el último superclásico del año y por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El resultado impidió que el Ciclón vuelva a quedar a 1 punto de Guaraní y amplió a 9 partidos la racha sin victorias sobre el tradicional rival en Barrio Obrero.

Lea más: La Copa Paraguay y los cuartos de final: cruces, días y horarios

Jorge Morel habló hoy en conferencia y en el cierre fue consultado si la ausencia de victorias con mucho público en el General Pablo Rojas es “miedo escénico”. “Todos los partidos que nos tocaron jugar a estadio lleno fueron partidos de Copa Libertadores, clásicos, partidos que son muy difíciles y cada uno fue un partido aparte”, respondió el mediocampista de 27 años.

“Creo que nos falta un poco de suerte no más”

“No es miedo escénico”, aseguró Morel, quien a puntó a la falta de “suerte”. “Es hermoso lo que se vive en esos partidos en La Nueva Olla. Creo que nos falta un poco de suerte no más”, expresó el jugador a dos días de jugar por el segundo objetivo del semestre, la Copa Paraguay 2025 (cuartos de final vs. General Caballero de Juan León Mallorquín en el Luis Salinas de Itauguá).

Lea más: ¿Por qué Cerro todavía depende de sí para campeonar?