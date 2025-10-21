Cerro Porteño

Jorge Morel: “Solo nos falta contundencia porque después somos un equipo completo”

Cerro Porteño empató 1-1 con Olimpia y quedó a 3 puntos de Guaraní cuando restan cinco fechas para finalizar el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 15:49
Jorge Morel, jugador de Cerro Porteño, en la conferencia de prensa en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño quedó a 3 puntos de Guaraní luego de empatar 1-1 con Olimpia en el superclásico de la ronda 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. A pesar de la diferencia en la tabla de posiciones, el Ciclón todavía depende de sí para campeonar. “Tenemos el objetivo bien claro”, aseguró Jorge Morel en una conferencia en La Nueva Olla.

“Todavía quedan cinco partidos. Seguimos con el mismo objetivo, partido a partido tratando de lograr lo que nos propusimos al inicio de temporada”, expresó el mediocampista a dos días de disputar los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 contra General Caballero de Juan León Mallorquín. “Tenemos también la Copa Paraguay y es un partido muy difícil”, añadió.

Los jugadores de Cerro Porteño durante el superclásico del fútbol paraguayo frente a Olimpia por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Jorge Morel: ”Somos un equipo completo"

Morel analizó el rendimiento del equipo en este ciclo de Jorge Bava y mencionó que “solo falta contundencia”. “Nos falta un poco más de contundencia cuando llegamos a la área rival. Solamente nos falta eso porque somos un equipo completo. Pero hay que seguir trabajando en lo que tenemos y seguir insistiendo en lo que estamos haciendo”, finalizó el volante de 27 años.

