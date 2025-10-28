Juan Manuel Iturbe: “Si tengo que jugar con una rodilla, juego”

El “Prócer” fue abordado sobre su molestia y la preocupación que generó su salida del campo, a lo que respondió con tranquilidad y una gran dosis de compromiso: “Y en el primer tiempo, en la primera jugada había recibido un balón y es como que se me fue. Después jugué todo el primer tiempo, fui al vestuario, me hicieron masajes, todo, y en el segundo tiempo ya se me enfrió, pero creo que no es nada, no es nada grave, pienso que voy a estar el domingo. Vamos a estar, vamos a estar... Creo que no, no es nada preocupante. Si tengo que jugar con una rodilla, juego”.
El atacante azulgrana no dudó en catalogar el partido del domingo ante el puntero Guaraní como una verdadera final: “Sí, va a ser una final. Sabemos bien que Guaraní viene bien, ellos tienen un grandísimo equipo, es un equipo muy dinámico también y para nosotros va a ser el partido más importante que, que vamos a tener este año”.
El delantero azulgrana apeló a la hinchada, reconociendo la “deuda” que tiene el plantel con su gente y la necesidad de sentir el aliento en La Nueva Olla: “Esperemos que el domingo esté lleno el estadio y empujar con, con nuestra gente, que de por ahí estamos en deudas con ellos. Sabemos bien que ellos siempre estuvieron con nosotros apoyando, alentando y nosotros de por ahí defraudamos, ahora queda un partido muy, muy importante el domingo. Sabemos que nos jugamos prácticamente todo y será, será importantísimo tener a nuestra hinchada como siempre tuvimos”.
Sobre el triunfo ante Nacional, y la crítica de que el equipo no amplió el marcador a pesar de la ventaja numérica, Iturbe fue pragmático y enfatizó que en esta instancia lo único que importa es el resultado: “Yo creo que, que en esta instancia ya no importa jugar bien o jugar bonito como se dice, hay que ganar los partidos, hay que entrar convencido, mentalizado en que, en que tenemos cuatro, cuatro finales. Ahora nos quedan cuatro finales y construir, ir para adelante, saber que todos los partidos que restan del campeonato van a ser finales para nosotros, hoy en día sacar evaluaciones, si jugamos bien o si jugamos mal, ya no importa mucho, tenemos que ganar y nada más”.
Finalmente, el goleador explicó su rol actual en el esquema del cuerpo técnico, que lo ha acercado al centro del ataque: “Con el profe Bava empecé de extremo, digamos, pero digamos que en la construcción del ataque él quiere que me pegue más al nueve, que en este caso fue Sergio (Araújo), es una función que este año lo improvisé y la verdad que me está favoreciendo, me siento cómodo y creo que también al equipo le da una ayuda de poder yo irme al espacio, sabemos bien que hay que aprovechar esa velocidad, esa potencia que tengo y creo que sintiéndome ahí al lado de o detrás del nueve, me estoy sintiendo bastante cómodo”.