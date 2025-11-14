Cerro Porteño: Entradas vendidas como pan caliente

Existe un remanente en Cerro Porteño de 10.000 localidades para socios, sponsors y visitantes. La capacidad del coliseo azulgrana se reduce debido al montaje del escenario en el sector sur para los conciertos de Shakira, el viernes 28 y sábado 29 próximos.

La respuesta masiva de la afición cerrista obedece a la posibilidad consagratoria que tiene el Ciclón en el choque contra el Guma, toda vez que logre gana y que Guaraní no derrote a General Caballero en Juan León Mallorquín. Ante resultados iguales, el título del Clausura será resuelto en la última fecha, en la que el equipo del uruguayo Jorge Rodrigo Bava enfrentará al descendido Tembetary, en condición de visitante.

Del juego contra los repolleros no podrán participar los argentinos Matías Pérez, quien llegó a su quinta tarjeta amarilla, e Ignacio Aliseda, expulsado contra Trinidense y que al recibir dos fechas de suspensión queda automáticamente fuera de competencia en la temporada.

* Test match matinal. Cerro Porteño y Sportivo Ameliano medirán fuerzas este sábado en la Olla, a las 08:00, en un amistoso pactado “sobre la marcha” por la pausa de una semana que tiene el torneo por los juegos preparatorios de la selección nacional en Estados Unidos.

En la “Capital del sentimiento” esperan que los albirrojos Gustavo Velázquez, Blas Riveros y Roberto Junior Fernández retornen “enteros”, sobre todo los titulares, que son piezas fundamentales del equipo que se encuentra en las puertas de la conquista de un título tras cuatro años.