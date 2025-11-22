Federico Carrizo se suma a las bajas de Cerro Porteño para el duelo ante Libertad

El Club Cerro Porteño informó en su comunicado oficial que el jugador Federico Carrizo sufrió un traumatismo directo en la región del tobillo. “En los estudios de imágenes realizados se constató lesión ósea. El tiempo de recuperación estará determinado por la evolución que se presente". Este diagnóstico, margina al talentoso volante argentino del encuentro decisivo de la penúltima fecha del Torneo Clausura. La falta de un plazo concreto de recuperación sugiere que la baja podría ser por un tiempo considerable.

La lesión del “Pachi” se suma a otras ausencias fundamentales que complican el panorama del técnico Jorge Bava, quien deberá reajustar su alineación en un encuentro donde el “Ciclón” podría consagrarse campeón tras cuatro años, dependiendo de otros resultados. Matías Pérez cumple una fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas, mientras que Ignacio Aliseda está ausente tras ser expulsado con roja directa, sanción que lo margina de las dos últimas jornadas del certamen.

Para compensar estas bajas, se espera el retorno de Víctor Gustavo Velázquez, quien vuelve tras su paso por la selección paraguaya y luego de haber cumplido una fecha de suspensión y está para tomar el lugar del suspendido Matías Pérez, y Bruno Valdez, disponible tras superar una molestia muscular que lo obligó a abandonar el terreno de juego antes de la finalización de la primera mitad, en el empate sin goles ante Sportivo Trinidense, por la decimonovena ronda.

En la ofensiva, la ausencia de Aliseda deja sin un sustituto natural, lo que forzaría a Bava a optar entre Luis Amarilla o Jonatan Torres, o incluso desplazar a Iturbe o Araujo a posiciones laterales. En la defensa, la baja de Carrizo, si bien es volante, impacta la dinámica de juego y podría llevar a que Sergio Araújo cubra su zona o se realicen movimientos tácticos como el ingreso de Lucas Quintana en la zaga, para desplazar a Gustavo Velázquez al lateral y adelantar a Fabricio Domínguez Huertas al mediocampo.

Cerro Porteño recibirá a Libertad este domingo en la Nueva Olla ante su público. Una victoria, sumada a un empate o derrota de Guaraní frente a General Caballero de Juan León Mallorquín, podría coronar al “Ciclón” como campeón del torneo Clausura, poniendo fin a una sequía de títulos de cuatro años.

El informe médico publicado por Cerro Porteño