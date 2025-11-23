Jorge Bava: “No podíamos tropezar y menos en casa”

“Obviamente contento por el resultado, que era inevitable ganar hoy para tener el partido que viene, la misma chance que teníamos hoy, creo que iba a ser importante, está muy apretada la pelea del título con Guaraní, no podíamos tropezar y menos en casa, así que bueno, contento con la victoria. Y creo que el equipo fue resiliente, por algo siempre estuvo en las primeras posiciones y bueno, en los partidos claves creo que los muchachos lo supieron jugar, siempre fueron competitivos, creo que tienen las ideas muy claras y los objetivos marcados muy claros, creo que eso nos permite llegar a la última fecha con chances de coronar el objetivo más grande que todos tenemos”, expresó.

Lea más: Cerro Porteño cumple y sigue con la mínima ventaja

El uruguayo admitió que el gol convertido en el inicio del partido alteró el plan original. “Creo que el partido cambió con el gol tempranero, para mi entender. No debía ser así, pero Libertad es un gran rival. Todos pensábamos un partido nosotros en campo de ellos, manejando la pelota, con pocos espacios y bueno, creo que el gol cambió. Nos sentimos cómodos, o al menos vimos y tratamos no de proponer jugar en bloque bajo como jugamos en muchos momentos del partido, pero sí aprovechar esa posibilidad. Creo que si bien no tuvimos la pelota o el dominio territorial que tuvimos en la mayoría de los partidos, al menos desde que yo estoy, sí éramos muy peligrosos. Y ahí, no coincido contigo, fuimos verticales porque creo que recuperando tuvimos muchas chances en contra golpe, o por el último pase o por una mala definición no la tuvimos, pero creo que sí fuimos verticales”.

Finalmente, al ser consultado sobre si en estas instancias decisivas la única prioridad es ganar, el DT manifestó. “Creo que lo importante es ganar, obviamente las formas me importan porque creo que cuando vos jugás bien, es tratar de reproducir lo que entrenamos en la semana el día del partido. Te acercás a ganar, y entrenamos al equipo para que juegue de cierta forma, para acercarnos a ganar. Pero bueno, el objetivo principal es ganar, hoy había que ganar, no importa cómo. Creo que el equipo, una parte le hicimos bien, defendió muy bien. Más allá del nerviosismo que tuvimos, creo que fue más por el resultado corto y por lo que faltaba que por situaciones adversas que tuvimos. El equipo lo controló bien defensivamente, contragolpeó bien, pero nos faltó tener más momentos nuestros en el partido, como lo hemos tenido en otros partidos, y esas transiciones, esos contragolpes, ser un poco más finos, más precisos, que nos hayan permitido terminar más tranquilos con otro gol”.

