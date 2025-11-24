Cerro Porteño: El título, a punto de caramelo

En poco más de dos meses, el entrenador uruguayo Jorge Bava puede ayudar a la conquista de un campeonato luego de cuatro temporadas para Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero.

Si bien el nivel del equipo azulgrana está lejos de ser el ideal, la virtud del conductor charrúa es mantener cierta regularidad para lograr los resultados.

El charrúa no perdió un solo juego en tiempo normal. Registra cinco victorias y cuatro empates, incluyendo la Copa Paraguay. Su marca en el Clausura es de cuatro triunfos y tres igualdades.

El domingo, el conjunto popular jugará con Tembetary en Sajonia, a las 18:00 y de ganar logrará. Aún sin triunfo podría quedarse con el cetro si su inmediato perseguir, Guaraní, no derrota a Luqueño.

En el choque contra los nómadas, descendidos a la Intermedia, que puede ser consagratorio, se producirá la vuelta del argentino Matías Pérez y probablemente la de su compatriota Federico Carrizo.

Pérez, apodado Daddy Yankee, no participó del cotejo dominical contra Libertad (1-0) por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Pachi presentó una lesión leve en el tobillo y el tiempo que queda es suficiente para su recuperación. El talentoso volante desea salir de la institución por la puerta grande, siendo campeón.

La última conquista azulgrana se dio en el Clausura 2021, en la Toldería de Guaraní.