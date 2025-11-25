Cerro Porteño emite un informe médico detallando la afección de Blas Riveros

Inicialmente, el día lunes, Riveros había sido diagnosticado con un cuadro de sinusitis por un especialista en Otorrinolaringología, indicándosele un tratamiento ambulatorio. Sin embargo, horas después, el futbolista experimentó una exacerbación del cuadro, con un peligroso aumento de temperatura. Esto motivó la decisión de internarlo de inmediato para recibir tratamiento especializado y realizar varios estudios auxiliares de diagnóstico.

La directiva médica del club aclaró la situación respecto a la posibilidad de que se trate de dengue. Si bien una prueba arrojó un resultado positivo para la enfermedad, el diagnóstico aún no está confirmado. Se están realizando estudios laboratoriales adicionales para determinar si la positividad corresponde a un cuadro actual o si es un remanente de una infección anterior que el jugador experimentó el 9 de noviembre, antes del encuentro ante Sportivo Trinidense.

El club también se aseguró de comunicar que el historial clínico completo del defensor, incluyendo el cuadro febril previo que no le impidió jugar y viajar con la selección paraguaya para el partido contra Estados Unidos, fue notificado “en tiempo y forma” al cuerpo médico de la Albirroja. La institución de Barrio Obrero enfatiza que la salud del jugador es prioridad y que comunicarán oportunamente los resultados finales de todos los estudios realizados.

Actualmente, el futbolista que viene siendo la pieza más regular del equipo se encuentra mejorado y estable. El plan de tratamiento indica que deberá permanecer en observación un día más, y si su evolución sigue siendo favorable y los estudios no arrojan resultados adversos, podría estar en condiciones de reincorporarse a las prácticas en aproximadamente dos días, por lo que el lateral estaría disponible para el domingo, jornada en la que el Ciclón tiene la chance de conquistar el título del Torneo Clausura 2025.

