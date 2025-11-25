Alerta Cerro Porteño: Blas Riveros internado y ¿llega a domingo?

Blas Riveros está internado en un sanatario de la ciudad de Asunción después de sufrir un cuadro respiratorio posterior al triunfo 1-0 sobre Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. La presencia del lateral izquierdo titular, asistente en el gol del triunfo frente al Gumarelo, está en duda para el partido que puede coronar campeón al Ciclón.

“Blas está arrastrando un cuadro de sinusitis hace como dos meses y no está queriendo parar. Se medicaba. Antes de muchos partidos se sentía muy mal y le aplicaban un medicamento para jugar”, expresó Dahiana Bresanovich al Cardinal Deportivo. “Viene muy congestionado, con síntomas de una gripe muy fuerte. Viene afiebrado”, añadió la esposa del lateral izquierdo.

NOTICIA EN DESARROLLO