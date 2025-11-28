Cerro Porteño
28 de noviembre de 2025 - 12:25

Rodrigo Gómez: “Estamos tranquilos, enfocados en el...”

Rodrigo Gómez, futbolista de Cerro Porteño, en la conferencia previa al partido ante Atlético Tembetary.
ABC Color

Rodrigo Gómez palpitó el encuentro que puede consagrar campeón a Cerro Porteño. “Intentamos mantener la calma”, expresó el lateral del Ciclón.

Por ABC Color

Cerro Porteño cumplió hoy una nueva jornada de entrenamientos en el estadio de Nacional (por el concierto de Shakira en La Nueva Olla). Posterior a la penúltima movilización del plantel, Rodrigo Gómez habló con los medios y palpitó la última fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, que puede consagrar campeón al Ciclón.

“Estamos tranquilos, intentamos mantener la calma y enfocarnos en el objetivo”, expresó el canterano azulgrana, que fue titular en el triunfo 1-0 sobre Libertad en La Nueva Olla por la penúltima ronda del campeonato. “Trabajamos al cien”, puntualizó al defensor de 19 años, que está a un triunfo de levantar el primer título profesional de su carrera.

“Todavía no tenemos confirmado el equipo”

A pesar de asistir a la conferencia previa al encuentro más importante del año, Gómez no confirmó si arranca o no ante Atlético Tembetary, el domingo a las 18:00, en el Defensores del Chaco. “Todavía no tenemos confirmado el equipo. Solamente trabajamos al cien. Estamos todos a disposición del profe”, mencionó Gómez en la sala de prensa del Arsenio Erico.