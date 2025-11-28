Rodrigo Gómez: “Estamos tranquilos, enfocados en el...”

Cerro Porteño cumplió hoy una nueva jornada de entrenamientos en el estadio de Nacional (por el concierto de Shakira en La Nueva Olla). Posterior a la penúltima movilización del plantel, Rodrigo Gómez habló con los medios y palpitó la última fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, que puede consagrar campeón al Ciclón.

Lea más: Oficial: Cerro Porteño y Guaraní, en simultáneo el domingo

“Estamos tranquilos, intentamos mantener la calma y enfocarnos en el objetivo”, expresó el canterano azulgrana, que fue titular en el triunfo 1-0 sobre Libertad en La Nueva Olla por la penúltima ronda del campeonato. “Trabajamos al cien”, puntualizó al defensor de 19 años, que está a un triunfo de levantar el primer título profesional de su carrera.

“Todavía no tenemos confirmado el equipo”

A pesar de asistir a la conferencia previa al encuentro más importante del año, Gómez no confirmó si arranca o no ante Atlético Tembetary, el domingo a las 18:00, en el Defensores del Chaco. “Todavía no tenemos confirmado el equipo. Solamente trabajamos al cien. Estamos todos a disposición del profe”, mencionó Gómez en la sala de prensa del Arsenio Erico.