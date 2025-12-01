Robert Piris da Motta y el título: “Nos humillaron mucho, pero...”

Cerro Porteño celebró el trofeo de Liga número 35 al conquistar el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón superó 2-0 a Atlético Tembetary en la última fecha y gritó campeón después de 4 años. Además, clasificó a la final de la Supercopa Paraguay 2025 y disputará la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

“Significa mucho, es una alegría inmensa, se hizo esperar bastante tiempo, pero acá estamos festejando y espero que todo el pueblo azulgrana este así”, comentó Robert Piris da Motta al Cardinal Deportivo en el Fan Fest de La Nueva Olla, donde el plantel, cuerpo técnico, staff y directivos festejaron la coronación del campeonato.

Piris da Motta: “Costó y nos humillaron mucho”

Piris da Motta, quien sumó el primer título con la camiseta azulgrana, contó que “nos humillaron mucho”, pero apuntó que “conseguimos lo que queríamos”. “Costó mucho, nos humillaron mucho, se dijeron muchas cosas. Agarramos las cosas que nos fortalecían como grupo, cerramos la boca, trabajamos en silencio y con mucha humildad conseguimos lo que querríamos”, disparó.

“Jugar en equipos grandes, con esta cantidad de hinchas, sabemos lo que es, sabemos lo que representábamos. Se hizo esperar, pero acá estamos festejando con una alegría para el pueblo, que e merece porque hacía falta”, finalizó el mediocampista de 31 años, que el sábado 6 de diciembre, frente a General Caballero, buscará la Supercopa Paraguay.

