Cerro Porteño: Copa Libertadores, obsesión azulgrana

“Cerro Porteño es un club muy grande y tiene el anhelo de pelear la Libertadores. Vamos a intentar reforzarnos de la mejor manera para competir de buena manera internacionalmente”, expresó el orientador de Cerro Porteño, Jorge Bava, a El Espectador de Uruguay.

El estratega señaló que están en la búsqueda de un centroatacante con características parecidas a la del experimentado Abel Hernández (35), del Liverpool de Montevideo.

Además del punta de lanza, el campeón gestiona las llegadas de un mediocampista con gol y un extremo. De concretarse la salida de Roberto “Gatito” Fernández, será necesaria la contratación de otro guardameta.

Consultado sobre la economía paraguaya, respondió: “Tienen poder adquisitivo muy alto los tres grandes (Olimpia, Cerro Porteño y Libertad). Guaraní capaz que se arrima un poco, pero está por debajo en ese sentido, y ya viene el resto más atrás”. El orientador estuvo en Libertad (2007 y 2009) y Guaraní (2019/21) como futbolista. Por ende, es un conocedor de nuestro medio.

El entrenador dijo que la pretemporada será a partir del 2 de enero y que los amistosos se desarrollarán en suelo oriental con la participación de la Serie Río de la Plata.

* Arranque fuerte. El Apertura 2026 se pondrá en marcha el viernes 23 de enero. El debut del Ciclón de Barrio Obrero será contra el Libertad de Francisco Arce, en la Nueva Olla, probablemente el domingo 25.