Continuidad de Bruno Valdez en Cerro Porteño

Si fuese solamente por una cuestión deportiva, la permanencia del zaguero Bruno Valdez en Cerro Porteño a esta altura estaría asegurada, por la recuperación futbolística y el visto bueno del entrenador Jorge Bava.

Lea más: Libertadores, obsesión azulgrana

El componente económico pasa a ser el problema. Valdez pertenece a los registros de Boca Juniors hasta finales del 2026. El club argentino incluso le abonaba parte del salario.

El Ciclón de Barrio Obrero debería abonar la totalidad del sueldo, además de pagar por su liberación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bruno llegó a principios de 2024 para cumplir su segundo ciclo en Cerro. En esa temporada solo pudo disputar ocho partidos, debido a una grave lesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este año estuvo en lo más profundo del “freezer” con el técnico argentino Diego Martínez, el mismo que lo apartó de Boca. Con la llegada de Bava el panorama cambió, pudo acumular 19 anotaciones y contribuyó a la conquista del título del torneo Clausura. En la Supercopa Paraguay integró la banca de suplentes, pero no tuvo minutos.

* Descanso. Tras el cierre exitoso de la desgastadora temporada, los componentes del plantel se encuentran de vacaciones.

El campeón paraguayo participará de la Serie Río de la Plata en Uruguay, en enero. Tiene dos partidos asegurados en dicho evento.