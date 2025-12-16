Francisco “Xico” da Costa está para volver a Cerro Porteño

El atacante había sido cedido al recién ascendido de Brasil a mediados de la temporada actual tras un flojo rendimiento en el primer semestre con el elenco azulgrana. Su vínculo inicial con el Mirassol era un préstamo por un año, el cual incluía una opción de compra obligatoria ligada al cumplimiento de ciertos parámetros. Sin embargo, los planes cambiaron ante las lesiones claves que afectan la ofensiva del Supercampeón 2025. La necesidad de refuerzos precipitó la decisión de traerlo de vuelta.

Actualmente, Cerro Porteño enfrenta la baja sensible de Sergio Araújo, quien se sometió a una cirugía de rodilla en Brasil. La recuperación de “el bailador” se estima en un mínimo de ocho meses, dejándolo fuera de gran parte de la temporada 2026. A esto se suma la baja de Luis “Totin” Amarilla, quien se recupera de una operación de tobillo, aunque su vuelta a las canchas será en aproximadamente dos meses. Ante estos dos puestos vacantes, se tuvo que recurrir a la interrupción del vínculo de Francisco da Costa para asegurar su regreso.

Tras un irregular primer semestre en Cerro Porteño, donde disputó 20 partidos y anotó apenas dos goles, “Xico” elevó su nivel en su paso por Mirassol. En la competitiva liga brasileña encontró una versión más afinada, jugando 20 partidos y consiguiendo un total de seis anotaciones. El delantero brasileño había firmado un contrato por tres temporadas cuando llegó al “Ciclón” de Barrio Obrero a mediados del 2024. Su vuelta representa una nueva oportunidad, con sabor a revancha para demostrar su mejor versión con la camiseta azulgrana.