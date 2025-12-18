Cerro Porteño: Fichajes ofensivos

El “cafetero” Santiago Mosquera viene a Cerro Porteño después de militar en el Independiente Santa Fe, clásico rival del Millonarios, en el que inició su carrera. También actuó en FC Dallas, Pachuca, Deportivo Cali y OFI Creta de Grecia.

Lea más: Mosquera militará en Cerro Porteño

Adam Bareiro estuvo últimamente en el Fortaleza, que descendió a la Serie B del Brasileirão, en el que registró siete tantos en 23 presentaciones.

Para su retorno a nuestro medio, el itaugüeño antepone lo deportivo por sobre lo económico, pues su intención al militar en el campeón es estar a la vista de la selección nacional, en una temporada más que especial, la del Mundial 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bareiro arrancó en las formativas de Olimpia y luego defendió los colores de River Plate (el Kelito), Nacional (la Academia), Monterrey, San Lorenzo de Almagro, Alanyaspor de Turquía, San Luis de México, San Lorenzo de Almagro, River Plate, Al-Rayyan de Qatar y Fortaleza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para completar los pedidos del técnico Jorge Bava, la dirigencia gestiona la llegada de un mediocampista.

El inicio de las actividades está marcado para el viernes 2 de enero.

Los primeros trabajos se desarrollarán en la sede de Barrio Obrero. La pretemporada tendrá continuidad en Uruguay, con la participación del Ciclón en la Serie Río de la Plata.

“Otro golpe” en lo jurídico

El Departamento Jurídico de Cerro Porteño recientemente levantó sentencia de pago a la Dependencia Central Tributaria de España en un caso de Sergio Díaz, al que agrega un pleito favorable por la demanda de Adolfino Cañete.

Aquel demandó al club en julio de 2015 reclamando un porcentaje por la venta del futbolista Óscar Romero a Racing por un monto de 520.000 dólares. Cerro Porteño reconoció la venta del jugador, pero alegó que el precio acordado fue fraccionado en cuotas, que no se habían cancelado en su totalidad y de las cuales Racing mantenía un atraso al momento de la demanda.

Con sentencia desfavorable en Primera Instancia, que condenó a la entidad de Barrio Obrero el pago de 416.000 US$, finalmente el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, acogió los argumentos expuestos por los representantes del club, procediendo a la revocación de la Sentencia y rechazando la demanda.