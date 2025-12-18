El colombiano Santiago Mosquera es nueva incorporación de Cerro Porteño

La llegada del jugador cafetero responde a la necesidad del entrenador uruguayo de contar con un atacante versátil que pueda desempeñarse con solvencia como extremo por ambas bandas. El futbolista, de perfil diestro, ya se despidió formalmente de su anterior club y se espera que firme un vínculo por dos temporadas, extendiendo su contrato con el equipo azulgrana hasta 2027.

El desempeño reciente del extremo cuenta con un total de 52 partidos disputados durante la temporada 2025 bajo la conducción técnica del propio Jorge Bava. En ese periodo, el nacido en Buenaventura registró una producción ofensiva de 9 goles y 11 asistencias, demostrando ser un jugador con buen antecedente de regularidad y ritmo de competencia.

En las próximas horas, el atacante arribará a Paraguay para someterse a las revisiones médicas de rigor y estampar su firma definitiva en los documentos de la transferencia. Con esta sorpresiva incorporación, Cerro Porteño potencia su zona ofensiva de cara al inicio de la temporada 2026, cumpliendo con uno de los deseos prioritarios de su cuerpo técnico, que tendrá las restas de Sergio Araújo y Luis Amarilla por lesión, además de la salida de Federico “Pachi” Carrizo.