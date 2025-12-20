Cerro Porteño presenta “puntualmente” al colombiano Santiago Mosquera

“Santiago Mosquera es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero. ¡Bienvenido al Barrio, Mosquera! (No bait)”, expresa de forma íntegra la publicación de la institución azulgrana en todas sus redes sociales para dar la bienvenida al futbolista. Con este mensaje, el club no solo confirmó a su primer refuerzo de cara a la temporada 2026, pero que no será el único, ya que la entidad de Barrio Obrero sigue barajando nombres para potenciar el plantel campeón.

La llegada del futbolista cafetero, extremo zurdo de 30 años, responde a una planificación estratégica liderada por el técnico uruguayo Jorge Bava, quien lo dirigió en Independiente Santa Fe de Bogotá, donde ambos se consagraron campeones del torneo Apertura 2025 del fútbol colombiano. El entrenador charrúa conoce a la perfección las capacidades del futbolista y pidió expresamente su concurso para esta nueva etapa en Barrio Obrero.

OFICIAL | Santiago Mosquera es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero 🌪️🔵🔴



¡Bienvenido al Barrio, Mosquera! 🏟️🔥⚽



(No bait) pic.twitter.com/RFsOstTRSg — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) December 20, 2025

Durante el ciclo 2025, el delantero nacido en Buenaventura (Valle del Cauca), disputó un total de 52 partidos oficiales, registrando una destacada producción ofensiva de 9 goles y 11 asistencias que números que avalan y genera expectativa entre los aficionados del “Ciclón”. Estas cifras demuestran que Mosquera no es solo un finalizador, sino también un generador de juego capaz de asistir, aportando la verticalidad y el desequilibrio por las bandas.

