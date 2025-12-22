Blas Riveros: “Este premio me sorprendió bastante porque era dura la competencia”

“Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, porque hice una muy buena campaña, por los premios individuales que gané, ahora otro premio más, este semestre gané tres premios, la verdad que fue una locura, porque este premio me sorprendió bastante porque era dura la competencia, con Omar Alderete, con Gustavo Gómez y otros grandes jugadores”, expresó el jugador tras conocer los resultados de la encuesta.

Respecto al seguimiento de la votación, el lateral confesó que se mantuvo al margen del proceso hasta que su entorno familiar le comunicó la noticia de la encuesta. “Me mostraron, me mostró mi señora, yo ni enterado estaba, y yo le dije a ella ‘acá no tengo chances’ siempre bromeando, ‘acá no tengo chances, ¿qué voy a competir ahora mismo con Omar Alderete, con Gustavo Gómez?’”, comentó Riveros sobre su reacción inicial ante la terna.

El futbolista reconoció el alto nivel de sus colegas que militan en el exterior antes de finalizar su mensaje de gratitud hacia los aficionados que lo apoyaron. “Aparte ellos venían teniendo un gran año y dije ‘acá va a ser muy dura la competencia, pero tengo que agradecer a toda la gente que votó por mí y estoy muy feliz por eso”, concluyó el defensor, quien también fue premiado previamente por la APF en esta temporada como Jugador del Año 2025 y Jugador de la Gente.

