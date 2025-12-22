Cerro Porteño
22 de diciembre de 2025 - 17:17

Cerro Porteño: Da Costa, en “stand by”

Francisco da Costa tuvo su relanzamiento en el Mirassol.
Francisco da Costa tuvo su relanzamiento en el Mirassol.Gentileza

Francisco da Costa tiene el visto bueno del técnico Jorge Rodrigo Bava para regresar a Cerro Porteño tras militar a préstamo en Mirassol. Sin embargo, el atacante se encuentra en la danza de la transferencia.

Dos clubes de Brasil y uno de Qatar pugnan por el concurso de Francisco da Costa, quien llegó a Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, proveniente del Bolívar.

Este traspaso, registrado a mediados de 2024, generó mucho ruido, no precisamente por la producción goleadora del futbolista, sino por el compromiso económico no honrado a tiempo (US$ 1.500.000 en tres pagos) y que obligó al club boliviano a recurrir a la FIFA.

Los azulgranas serán los últimos en arrancar la preparación. La presentación será el viernes 2 de enero.

