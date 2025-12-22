Cerro Porteño: Da Costa, en “stand by”

Dos clubes de Brasil y uno de Qatar pugnan por el concurso de Francisco da Costa, quien llegó a Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, proveniente del Bolívar.

Este traspaso, registrado a mediados de 2024, generó mucho ruido, no precisamente por la producción goleadora del futbolista, sino por el compromiso económico no honrado a tiempo (US$ 1.500.000 en tres pagos) y que obligó al club boliviano a recurrir a la FIFA.

Los azulgranas serán los últimos en arrancar la preparación. La presentación será el viernes 2 de enero.

