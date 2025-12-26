Cerro Porteño también dice presente en la Serie Río de la Plata 2026

A través de sus plataformas digitales, el certamen dio la bienvenida a la institución azulgrana que dirige Jorge Bava. “Hola, Ciclón. Cerro Porteño dice presente en la Serie Río de la Plata 2026. El mejor fútbol de verano se vive acá”, reza el texto que formaliza la inclusión del Supercampeón del fútbol paraguayo en el torneo.

Esta incursión representa un acontecimiento inédito para la entidad de Barrio Obrero, ya que será la primera vez que el vigente monarca de nuestro fútbol compita por este trofeo. La asistencia conjunta con Olimpia eleva el prestigio del torneo, por ahora Paraguay es el único que aporta la presencia de sus dos clubes más grandes para el certamen preparatorio .

Hasta la fecha, la nómina de clubes confirmados incluye a potencias regionales como Colo Colo de Chile, Alianza Lima de Perú e Independiente de Avellaneda de Argentina y Olimpia. Con la llegada de Cerro Porteño, el cuadro de competencia suma un nuevo atractivo, asegurando un verano de gran intensidad futbolística en el Río de la Plata.