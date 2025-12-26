Cerro Porteño
26 de diciembre de 2025 - 17:56

Cerro Porteño también dice presente en la Serie Río de la Plata 2026

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

La organización de la Serie Río de la Plata ha confirmado oficialmente que Cerro Porteño formará parte de su edición 2026 en territorio uruguayo. Este anuncio se produjo apenas unas horas después de ratificarse la presencia de Olimpia, lo que garantiza la participación de los dos clubes más grandes de Paraguay en la cita.

Por ABC Color

A través de sus plataformas digitales, el certamen dio la bienvenida a la institución azulgrana que dirige Jorge Bava. “Hola, Ciclón. Cerro Porteño dice presente en la Serie Río de la Plata 2026. El mejor fútbol de verano se vive acá”, reza el texto que formaliza la inclusión del Supercampeón del fútbol paraguayo en el torneo.

Esta incursión representa un acontecimiento inédito para la entidad de Barrio Obrero, ya que será la primera vez que el vigente monarca de nuestro fútbol compita por este trofeo. La asistencia conjunta con Olimpia eleva el prestigio del torneo, por ahora Paraguay es el único que aporta la presencia de sus dos clubes más grandes para el certamen preparatorio .

Hasta la fecha, la nómina de clubes confirmados incluye a potencias regionales como Colo Colo de Chile, Alianza Lima de Perú e Independiente de Avellaneda de Argentina y Olimpia. Con la llegada de Cerro Porteño, el cuadro de competencia suma un nuevo atractivo, asegurando un verano de gran intensidad futbolística en el Río de la Plata.