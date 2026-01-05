Cerro Porteño: Vuelta de Jara y continuidad de Fernández

Fabrizio “Icho” Jara, dinámico mediocampista, había sido cedido a Nacional, en el que militó las dos últimas temporadas. En 2024 disputó 24 partidos con la casaca tricolor y marcó dos goles, mientras que en 2025 tuvo 39 presentaciones, sin anotación alguna. Retorna a Cerro Porteño con el visto bueno del cuerpo técnico.

El caso de Roberto “Gatito” Fernández es bien llamativo, ya que necesita competir con regularidad para estar en la consideración de la selección nacional con vistas a la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Sin embargo, en el Ciclón deberá estar bajo la sombra del argentino Alexis Martín Arias (33), quien le ganó el puesto y que debería iniciar la temporada como titular, salvo alguna lesión.

Como el mercado de pases se encuentra abierto, no se descarta la salida de Fernández, caso en el cual el vigente campeón de nuestro fútbol debería contratar otro guardameta, ya que el tercer portero, Antonino Martínez, es aún muy verde.

Bajo el comando del técnico uruguayo Jorge Bava, el plantel azulgrana activa a doble turno en Minga Guazú. Para el sábado está fijado un amistoso contra 3 de Febrero de Ciudad del Este, en horario matinal. Luego del test match se producirá el viaje de retorno a Asunción.

La comitiva viajará el lunes a Montevideo para la Serie Río de la Plata. El estreno será al día siguiente frente al argentino Huracán, a las 18:15.