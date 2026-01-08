Cerro Porteño: Paredes, segundo fichaje azulgrana

“Quiero jugar la Copa Libertadores. Hasta aquí solo pude jugar la Sudamericana (con Sol de América). Había otra opción, pero me estoy decidiendo por Cerro Porteño antes que estar jugando afuera”, expresó el atleta al Cardinal Deportivo, aclarando que aún “faltan detalles” para concretarse la operación.

Paredes se inició profesionalmente en Sol de América. En el 2017 fue transferido al América de México, en el que tuvo pocas oportunidades. Desde el 2018 hasta el 2025 militó en Portland Timbers de Estados Unidos.