Matías Pérez: “En Cerro Porteño es una obligación pelear todo lo que nos toque competir”

Sobre la actualidad del equipo y la mentalidad con la que encaran este nuevo ciclo, el argentino manifestó: “Actualmente, creo yo, después de haber obtenido los dos títulos y todo lo que conlleva eso, lo veo a un Cerro más predispuesto y más ganador. Creo yo que al ser Cerro Porteño, es una obligación pelear todo lo que nos toque competir, esa creo yo que es la diferencia a cuando llegué, la verdad que no conocía el fútbol de acá y me sorprendió para bien”.

Para el defensor, la continuidad de la base del plantel campeón es uno de los factores para sostener el rendimiento colectivo. “La verdad que llegar y encontrarte con los mismos compañeros es gratificante porque fueron los que estuvieron conmigo peleando los campeonatos. El día a día, el conocimiento a tu compañero es bueno para después armar un lindo grupo y desenvolverte dentro de la cancha. En cuanto a los chicos que van llegando a poco, los noto muy bien, muy predispuestos y la verdad que está bueno porque potencian al plantel en cuanto a la competencia interna, eso ayuda mucho para después lograr los objetivos”, explicó.

Respecto a la preparación inmediata y la participación de Cerro Porteño en la Serie Río de La Plata, donde se medirá ante rivales de fuste como Huracán y San Lorenzo de Almagro, el jugador subrayó la importancia de estos exámenes internacionales: “Tenemos muy poco tiempo, hay que empezar a ganar y de ahí construir una base y el camino hacia donde vamos. Los amistosos en Uruguay van a ser muy importantes, ahí creo que va a ser una linda competencia contra estos equipos argentinos, conozco el fútbol argentino y todos los equipos a los que enfrente van a estar dispuestos a pelear, a hacer un buen juego, creo yo que nos va a servir para lo que viene, para el campeonato local”.

El zaguero también se refirió a la presión que conlleva ser el rival a vencer en el fútbol paraguayo tras haber dominado el calendario anterior. Lejos de esquivar el bulto, el central aceptó el desafío que implica portar el cartel de vigente campeón: “La presión siempre está, somos Cerro Porteño y tenemos que pelear y ganar cosas. Y ahora que obtuvimos los dos títulos, la verdad que ya sabemos cómo se nos van a venir los otros equipos, van a querer ganar al actual campeón. Y la verdad que eso está bueno, está bueno porque hace a la competencia mucho mejor y a nosotros nos sirve. Así que sí va a estar duro, pero bueno, ya sabemos de lo que se trata”.

Finalmente, el defensor hizo una introspección sobre su alto rendimiento individual en 2025 y cómo planea mantener o superar ese nivel para la nueva temporada. “Superarlo, eso se trabaja día a día, tanto a lo físico, en lo mental. Creo yo que es muy importante trabajarlo día a día, pero bueno, también se entiende que son momentos del fútbol, a veces puede ir bien, puede ir mal, pero lo mejor es achicar margen y eso se hace de una sola forma, que es trabajando día a día”, concluyó.