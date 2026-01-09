El campeón europeo que estaría muy cerca de Cerro Porteño

Las gestiones por el mediapunta argentino, nacionalizado alemán, estaría en una etapa de definiciones. El periodista especializado en mercado de fichajes, Germán García Grova reveló: “Cerro Porteño tiene negociaciones muy avanzadas para contratar a Mateo Klimowicz. Además, el mediapunta posee una intención de Huracan de sumarlo a préstamo ”, inidicó. El futbolista llegaría tras su reciente experiencia en el Atlético San Luis de México, club donde el año pasado acumuló 22 encuentros oficiales, registrando su última actividad competitiva a inicios de octubre.

El potencial refuerzo azulgrana posee un linaje deportivo destacado, siendo hijo de Diego “El Granadero” Klimowicz, exdelantero de clubes como Wolfsburgo y Borussia Dortmund. Esta herencia familiar le permitió a Mateo desarrollar gran parte de su carrera en Alemania, donde perteneció a los registros del Stuttgart entre 2019 y 2023, además de un paso por el Arminia Bielefeld. Su formación inicial se dio en Instituto de Córdoba, de su ciudad natal, club que le sirvió de plataforma para dar el salto al fútbol europeo antes de su desembarco en la liga mexicana.

🚨#CerroPorteño 🇵🇾 tiene negociaciones muy avanzadas para contratar a Mateo Klimowicz.



📍Además, el mediapunta posee una intención de #Huracan de sumarlo a préstamo. pic.twitter.com/YGOBua5MdK — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 9, 2026

A nivel internacional, la trayectoria de Klimowicz incluye un título de campeón en la Eurocopa Sub-21 representando a la Selección de Alemania. Sin embargo, pese a este éxito juvenil en el Viejo Continente, el jugador manifestó su intención de no aceptar nuevas convocatorias germanas para mantener abierta la posibilidad de representar a la Selección Argentina en el futuro. De concretarse la operación, Cerro Porteño incorporaría a un futbolista polifuncional.