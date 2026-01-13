Carlos Rejala presentó denuncia penal por coacción y amenaza

Los hechos que motivaron la acción judicial ocurrieron, según el relato del denunciante, el pasado 9 de enero de 2026 alrededor de las 09:21 horas. En aquel momento, Rejala se encontraba ingresando a la ciudad de San Bernardino en compañía de su familia cuando recibió cinco llamadas consecutivas desde un número desconocido. Al atender finalmente la quinta comunicación, un hombre le preguntó de forma directa: “¿Señor Rejala, es usted?”. Tras la confirmación del candidato, el interlocutor lanzó una advertencia tajante que encendió todas las alarmas: “Si usted sigue con el tema de Cerro le pasarán cosas a usted y a su familia, y nosotros no jodemos, usted no sabe dónde se está metiendo”.

Para el líder del “Movimiento Nuevo Cerro”, la intención detrás de este amedrentamiento es puramente electoral. Rejala sostiene que el objetivo principal es forzarlo a desistir de su candidatura presidencial de cara a las votaciones previstas para el próximo 31 de enero de 2026. El empresario manifestó que estas expresiones generaron en él un “temor serio, real y fundado”, fundamentado especialmente en la proximidad de la asamblea y en el hecho de que actualmente solo existen dos candidatos confirmados para suceder a la actual dirigencia: él y el señor Blas Reguera.

Bajo el patrocinio legal del abogado Santiago Lovera, el candidato solicitó al Agente Fiscal de turno una serie de medidas urgentes para garantizar su seguridad. Entre los pedidos principales se encuentran la identificación inmediata del titular del número telefónico del que recibió la llamada, el rastreo de los extractos de llamadas, la implementación de medidas de protección necesarias para resguardar su integridad física y la de su grupo familiar, y la eventual imputación de quienes resulten responsables de estas amenazas. Rejala, quien inició su campaña el pasado 6 de noviembre, espera ahora que la justicia actúe antes de que los socios azulgranas acudan a las urnas.