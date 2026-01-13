Cerro Porteño agota instancias por Pablo Vegetti: “Es la prioridad absoluta”

El directivo comenzó reconociendo que la exposición mediática del caso no estaba en los planes originales del club: “Lo de Vegetti, lastimosamente, sufrimos una filtración que hace mucho no nos pasaba, una filtración de este tipo, y se está volviendo muy mediático el tema. Sigue en pie, estamos haciendo un esfuerzo enorme por esa contratación. Hace tiempo estábamos buscando un nueve finalizador, un killer hace varios mercados”.

Agüero recordó que el club ya había intentado cubrir ese puesto anteriormente sin éxito: “En ese momento tuvimos la posibilidad de Alex Arce por una desavenencia interna, no pudimos cerrarlo. Luego con Diego Martínez se enfocaba en otro perfil de nueve y ahora queremos de vuelta contar con un finalizador, un definidor y creemos que estamos apuntando alto. La verdad que es una opción alta, un jugador vigente, de un mercado súper competitivo, así que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos y por supuesto, una contratación de ese tipo siempre es difícil”.

Respecto a cómo se está gestionando el desvinculamiento del atacante con el club brasileño, el vicepresidente explicó que la responsabilidad recae principalmente en el propio futbolista: “Poco y nada (tratamos con Vasco). El jugador tiene un acuerdo con Vasco. Los jugadores cuando llegan a cierta edad, con cierta jerarquía, relevancia y trayectoria, de repente tienen acordado con los clubes, opciones de salida, compromisos de palabra, entonces todo lo que sea su salida de Vasco la está manejando el jugador directamente”.

A pesar de que desde Brasil el CEO del Vasco y el técnico Fernando Diniz manifestaron públicamente que cuentan con el goleador, el directivo no se muestra disuadido: “Siempre lo que se dice por los medios de repente son cuestiones políticas, de estrategia de repente. Es el goleador del equipo, fue el goleador del Brasil, así que no creo que abiertamente digan lo contrario. Nosotros estamos hablando porque tuvimos un acercamiento importante con el jugador, con su entorno, es formal, entonces seguimos trabajando en esa línea”.

La llegada de Vegetti no es vista simplemente como un refuerzo, sino como la pieza final para un equipo que ya está estructurado. “Ahora si no se da, por supuesto siempre hay opciones alternativas, pero realmente estamos enfocados como prioridad absoluta de lograr esa contratación. Creemos que con eso vamos a tener un equipo mucho más completo del que salió campeón el año pasado y que vamos a poder aspirar a grandes objetivos porque realmente tenemos un equipo muy muy completo, pero el tema de la definición viene haciendo una debilidad en los últimos años”, afirmó tajante el dirigente.

Finalmente, sobre los plazos para concretar o descartar la operación, el dirigente señaló que, aunque hay optimismo, el tiempo apremia: “Y lo ideal sería tenerlo cerrado entre hoy y mañana. Pero también somos conscientes que estas cuestiones a veces son un poco largas. Tenemos la tranquilidad de que el jugador está plenamente vigente, que está trabajando. Esa parte no sería un inconveniente, también que tenemos un equipo armado nosotros, no tenemos esa urgencia de que el equipo estaría incompleto sin él, nos da cierta fuerza para seguir negociando. Pero, por supuesto, tendría que resolverse en estos días”.